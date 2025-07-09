В Ярославле гроза нарушила работу газозаправочных станций

В Ярославле в результате прохождения грозового фронта была нарушена работа газозаправочных станций, ввиду этого автобусы следовали с задержкой. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в областном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Гроза с сильным ветром и дождем прошла в городе днем 8 июля. Из-за обрывов кабелей контактной сети работа троллейбусов и трамваев на части маршрутов была приостановлена, к утру 9 июля не весь электротранспорт начал курсировать. Кроме того, утром 9 июля некоторые автобусы ехали с задержкой.

«В связи с последствиями урагана произошли локальные отключения электроэнергии, что временно нарушило работу газозаправочных станций. Подача электроэнергии была восстановлена в ночное время, однако это привело к задержке заправки автобусов. В результате часть утренних рейсов выполнялась с задержкой. На данный момент ситуация нормализована»,— прокомментировали в профильном министерстве.

Последствия грозы в Ярославской области смотрите в фотогалерее «Ъ-Ярославль».

Алла Чижова