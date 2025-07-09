На пляжах Анапы убрали около 4,4 км защитного вала

В Анапе продолжается демонтаж защитного вала, который возвели зимой 2025 года для защиты пляжей от мазутных загрязнений. Временная конструкция успешно справилась со своей задачей — в течение двух месяцев она эффективно сдерживала новые выбросы нефтепродуктов, ограничивая их распространение узкой прибрежной полосой, сообщили в краевом оперштабе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Сейчас специальная техника предприятия «Курорты Анапы» ведет работы по разравниванию песка на основных участках побережья — от села Витязево до реки Можепсин и от Лечебного пляжа до технополиса «Эра». Процесс проходит в два этапа: сначала фронтальные погрузчики снимают основной объем защитного сооружения, затем специальные машины просеивают песок для окончательной очистки.

Только на одном участке — от технополиса «Эра» до реки Можепсин — вал пока сохраняют. Это связано с продолжающимися водолазными работами по ликвидации остаточных загрязнений. Как пояснили специалисты, решение о демонтаже было принято после тщательного анализа ситуации, поскольку в течение последних двух месяцев значительных новых выбросов нефтепродуктов на большей части побережья не фиксировалось.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в выброшенных на берег черных водорослях в Анапе нет следов нефтепродуктов, цвет объясняется естественным процессом гниения в теплой воде. Природное явление не оказывает негативного влияния на состояние воды.