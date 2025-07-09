В Ярославле ограничена работа электротранспорта

«Яргорэлектротранс» продолжает восстанавливать контактную сеть троллейбусов, кабели которой были оборваны в ходе сильной грозы 8 июля. Об этом сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «Яргорэлектротранс» Фото: АО «Яргорэлектротранс»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что движение было приостановлено по троллейбусным маршрутам №3, 4, 5, 7, 8, 9, трамваи не ходили по маршрутам №5, 6, 7. Всего зафиксировано шесть обрывов, в том числе пять пролетов сети на проспекте Октября.

«Трамвайное движение восстановлено. Троллейбусы вышли на маршруты 1,5,9. В ближайшее время будут завершены работы на проспекте Октября, что позволит запустить маршруты 7,8. Запуск оставшихся маршрутов планируется по второй половине дня»,— сообщили в министерстве.

Днем 8 июля в Ярославской области прошла сильная гроза. Последствиями непогоды стали сотни упавших деревьев, сорванные крыши домов, пострадавшие автомобили, унесенные остановки и детские площадки. Последствия грозы в Ярославской области смотрите в фотогалерее «Ъ-Ярославль».

Алла Чижова