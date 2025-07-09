Проект о нарушениях в обращении с цирковыми животными внесут в Госдуму

Депутат Госдумы от Краснодарского края и первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев планирует внести в палату парламента законопроект об ужесточении ответственности за нарушения в обращении с животными в цирках, дельфинариях, зоопарках и на других мероприятиях. Об этом пишет «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Дмитрий Гусев предлагает изменить наказание за несоблюдение требований к содержанию и обращению с животными в культурно-зрелищных целях. В качестве наказания предлагаются штрафы: для граждан — от 10 до 30 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 до 200 тыс. руб. За работу без лицензии или с нарушением ее условий на зоопарки, цирки и подобные учреждения будут налагаться штрафы для должностных лиц от 50 до 100 тыс. руб., а для юридических — от 200 до 300 тыс. руб.

По словам депутата, в России с 2023 по 2024 год зафиксировано более 1,3 тыс. нарушений подобного характера. Особое внимание, как он отмечает, необходимо уделить передвижным циркам, так как их сложно контролировать.

Алина Зорина