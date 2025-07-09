Либерал-демократы запланировали увеличить фракцию в томской гордуме

ЛДПР выдвинула кандидатов во всех одномандатных округах на выборах в городскую думу Томска. Конференция регионального отделения партии, утвердившая список кандидатов, состоялась 5 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В общегородскую часть партсписка ЛДПР вошел только руководитель фракции в муниципальном парламенте Юрий Ворошилин. Он сообщил «Ъ-Сибирь», что по итогам выборов партия намерена увеличить численность фракции до пяти человек. В действующем созыве ЛДПР представляют два депутата.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее своих кандидатов в гордуму назвали «Единая Россия» и «Новые люди». Голосование на выборах пройдет с 12 по 14 сентября. 10 депутатов избираются по партспискам, 27 — в одномандатных округах.

Валерий Лавский