Единороссы сформировали список кандидатов в депутаты гордумы Томска

В общегородскую часть списка кандидатов «Единой России» (ЕР) на выборах в городскую думу Томска вошли три человека. Список кандидатов был утвержден политсоветом городского отделения партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

В первую тройку вошли спикер действующего созыва муниципального парламента Сергей Сеченов, председатель комиссии по регламенту и правовым вопросам Илья Леонтьев, а также научный сотрудник Института физики прочности и материаловедения, председатель областного Совета молодых ученых Станислав Батуев. Они не участвовали в электронном предварительном голосовании по определению кандидатов от ЕР, которое прошло в мае. В настоящее время господин Сеченов представляет в гордуме одномандатный округ №11, господин Леонтьев — №3.

«Важно отметить, что из действующих депутатов по списку проходят семь человек. Остальные кандидаты — новые лица, полные амбиций и энергии»,— привел сайт регионального отделения ЕР комментарий мэра, секретаря городского отделения партии Дмитрия Махини. В общей сложности утверждены 57 кандидатов.

Голосование на выборах гордумы Томска будет идти три дня — с 12 по 14 сентября. 10 депутатов избираются по спискам, 27 — в одномандатных округах.

Валерий Лавский