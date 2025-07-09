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На Дону почти 16 тысяч выпускников колледжей прошли демоэкзамен

Около 16 тыс. студентов среднего профессионального образования Ростовской области успешно прошли демонстрационный экзамен, что позволило региону войти в пятерку лидеров России по числу участников. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Демоэкзамен служит формой промежуточной и государственной итоговой аттестации выпускников колледжей и техникумов. Во время испытания студенты выполняют практические задания, максимально приближенные к условиям реального или моделируемого производства.

Более 42 % донских студентов выбрали демоэкзамен профильного уровня. Задания для него сформированы с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов СПО и работодателей, заинтересованных в подготовке кадров соответствующей квалификации. Независимую оценку уровня подготовки студентов обеспечили эксперты из числа преподавателей и специалистов профильных предприятий.

«Демонстрационный экзамен – это отличная возможность для работодателей оценить реальные навыки молодых специалистов. На Дону создано 507 центров проведения демоэкзамена, оснащенных современным оборудованием», – рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Валентина Любашенко

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