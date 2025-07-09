Сочи возглавил топ направлений для отдыха компаниями

В июле Сочи занял первое место в рейтинге популярных направлений для отдыха компаниями. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 10% бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

На курорте путешественники бронируют номера в среднем на семь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 6,5 тыс. руб.

Санкт-Петербург занят второе место в рейтинге популярных направлений для отдыха компаниями. Культурная столица России собрала 9% «компанейских» бронирований. В городе путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 7,4 тыс. руб.

Топ-3 замыкает Ялта. Курорт собрал 4% бронирований. В городе путешественники бронируют номера в среднем на шесть ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 7,3 тыс. руб.

В рейтинг популярных направлений для отдыха компаниями попали и другие города Краснодарского края. Геленджик занял пятое место. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на шесть ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 6,9 тыс. руб.

Топ-10 популярных направлений для отдыха компаниями в июле замыкает Ейск. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на семь ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 4,5 тыс. руб.

Мария Удовик