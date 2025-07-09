Температура воды у побережья Кубани достигла +26 градусов

Морская вода у побережья Краснодарского края в Ейске прогрелась до +26 градусов. В остальных частях региона ее температура ниже на несколько градусов, сообщает пресс-служба Краснодарского ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФТ Сириус Фото: пресс-служба ФТ Сириус

Наиболее теплая вода отмечается у берегов Ейска (+26) и Темрюка (+25). Температура воды у побережья Приморско-Ахтарска достигла +24 градусов.

У берегов Новороссийска, Геленджика, Туапсе и Сочи температура морской воды достигла +24 градусов. Наиболее прохладное море в Анапе (+22).

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что аномальная жара до +42°C накроет юг России. С 9 по 13 июля Ростовская, Волгоградская, Астраханская области наряду с Калмыкией и Краснодарским краем столкнутся с показателями +37...42°C. В Республике Адыгея — 36...40 градусов тепла.

Алина Зорина