На территории Кубани действует пятый класс пожароопасности
В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности пятого класса. Об этом сообщает пресс-служба регионального ЦГМС.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Во второй половине дня и до конца суток 9 июля, а также 10 июля местами на территории Краснодарского края в северо-восточных районах сохраняется высокая пожарная опасность. Эта категория характеризуется как опасное явление.
Жителей региона просят быть внимательными при обращении с огнем на открытых участках. Необходимо соблюдать все меры безопасности. Даже небольшая искра может привести к крупному возгоранию.