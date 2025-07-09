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На территории Кубани действует пятый класс пожароопасности

В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности пятого класса. Об этом сообщает пресс-служба регионального ЦГМС.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Во второй половине дня и до конца суток 9 июля, а также 10 июля местами на территории Краснодарского края в северо-восточных районах сохраняется высокая пожарная опасность. Эта категория характеризуется как опасное явление.

Жителей региона просят быть внимательными при обращении с огнем на открытых участках. Необходимо соблюдать все меры безопасности. Даже небольшая искра может привести к крупному возгоранию.

Алина Зорина

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