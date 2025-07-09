Аномальная жара до +42°C накроет юг России

Аномальная жара охватит большую часть территории России в ближайшие две недели, достигнув критических отметок в нескольких федеральных округах, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

С 9 по 13 июля Ростовская, Волгоградская, Астраханская области наряду с Калмыкией и Краснодарским краем столкнутся с показателями 37-42°C. В Республике Адыгея — 36-40 градусов тепла.

В этот же период в Приволжском регионе, по словам господина Вильфанда, прогнозируются «фантастически высокие температуры». Нижегородская и Пензенская области, республики Чувашия и Мордовия испытают подъем температур на 6-8 градусов относительно нормы — от +30 до +36°C. В Татарстане столбики термометров поднимутся до +32°C, тогда как Ульяновская и Саратовская области окажутся в диапазоне 34-39 градусов тепла.

Северокавказские регионы, включая Ставропольский край, Дагестан, Кабардино-Балкарию, Ингушетию, Северную Осетию, Карачаево-Черкесию и Чеченскую Республику, с 10 по 13 июля окажутся под влиянием температур, превышающих норму на 5-8 градусов. Максимальные значения составят +35-41°C.

В центральных областях европейской части страны эта и следующая недели принесут потепление на 6-7 градусов выше обычного — около +31-35°C. Московская, Владимирская, Рязанская и Калужская области могут столкнуться с температурами до +37°C. Южные регионы ЦФО — Липецкая, Тамбовская, Воронежская, Курская и Белгородская области — зафиксируют подъем показателей до +40°C.

Лия Пацан