В Краснодаре ночью потушили пожар в отеле «Мартон Милан»

Трехзвездный отель «Мартон Милан» загорелся ночью в Краснодаре, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Эвакуировано 20 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В 00:48 9 июля диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании по адресу: г. Краснодар, ул. Тургенева, отель “Мартон”»,— сказано в сообщении.

Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты установили, что произошло возгорание бани в цокольном помещении на площади 30 кв. м. Спустя полчаса пожар удалось потушить.

В тушении огня задействованы четыре единицы техники и 16 человек личного состава.

Наталья Решетняк