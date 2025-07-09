В Ростовской области сезон охоты на сурков и косуль откроют 15 июля

С 15 июля в Ростовской области начнется сезон охоты на сурка-байбака и европейскую косулю. Соответствующее распоряжение подписано врио губернатора Юрием Слюсарем. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства природных ресурсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Минприроды Краснодарского края Фото: пресс-служба Минприроды Краснодарского края

Отстрел сурков будет разрешен до конца сентября, охота на косуль продлится только до середины августа. В минприроды объяснили короткие сроки ограниченной численностью данных видов на территории области.

Незаконная охота повлечет за собой значительные штрафы и иные меры ответственности. Так, за отстрел косули без разрешения охотник получит штраф до 40 тыс. руб., лишение права охоты на два года и конфискацию оружия и транспорта, пояснили в сообщении.

Валентина Любашенко