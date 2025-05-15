Министр не нашел консенсус с судом

Новосибирский суд заключил под стражу министра промышленности и торговли региона Андрея Гончарова, который обвиняется в превышении полномочий при госзакупках для нужд СВО с причинением ущерба почти на 100 млн руб. Защита просила отпустить чиновника под домашний арест, но в этом ей отказали. Андрей Гончаров, считающий выдвинутые против него обвинения надуманными, заявил, что будет бороться за свое доброе имя и репутацию министерства, которое он возглавляет с 2019 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава минпромторга Новосибирской области Андрей Гончаров не исключает, что при осуществлении госзакупок для нужд СВО он и его подчиненные могли допустить ошибки

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Глава минпромторга Новосибирской области Андрей Гончаров не исключает, что при осуществлении госзакупок для нужд СВО он и его подчиненные могли допустить ошибки

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Суд отправил в СИЗО главу минпромторга Новосибирской области Андрея Гончарова. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры региона.

Андрея Гончарова задержали 13 мая. Основанием стало уголовное дело, которое было возбуждено по материалам прокуратуры и ФСБ. По информации силовиков, в период с мая 2023-го по январь 2024 года министр сократил в документах количество неких товаров, закупаемых по госконтрактам, и незаконно, по версии следствия, перечислил фирме-поставщику ООО «Росэкспресс» 95 млн руб. Высокопоставленному чиновнику вменили в вину превышение полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), топ-менеджерам «Росэкспресса» Дмитрию Каледе и Дмитрию Смирнову, которые также задержаны, инкриминировали мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Всем троим грозит лишение свободы до десяти лет. Сегодня правоохранители направили в суд прошение о заключении обвиняемых под стражу.

Первым рассматривался вопрос о мере пресечения для министра Гончарова. По ходатайству следствия, поддержанного прокуратурой, слушания были объявлены закрытыми: СМИ пустили только на оглашение вводной и резолютивной частей решения. «Избрать Гончарову Андрею Александровичу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 12 июля 2025 года»,— огласила постановление судья Наталья Латыпова. Ходатайство о домашнем аресте министра, поданное защитой, судья отклонила. Адвокат Оксана Боцан сказала, что оспорит судебное решение.

Андрей Гончаров заявил, что считает обвинение надуманным и полностью с ним не согласен.

«Процедура закупок сложная. Мы с этим столкнулись в первый раз в таком масштабе, и я считаю, мы очень достойно эту работу выполнили, начиная от частичной мобилизации, оснащения лагерей для мобилизованных, от закупок для них товаров, в том числе двойного назначения. Ну и затем уже работа по заявкам воинских частей и подразделений, которые в полном объеме выполнялись. Неоднократно сам и мои сотрудники выезжали туда, «за ленточку», передавали ребятам все из рук в руки по поручению губернатора. Самое главное, что вся та продукция, которую мы туда поставляем, приносит реальный, боевой результат»,— сказал министр.

Чиновник, по его словам, не исключает, что в столь масштабной работе могли быть допущены ошибки. «Я допускаю, что это происходило. Мы оперативно, коллегиально, в том числе, если возникали какие-то шероховатости, мы всегда находили консенсус. Во-первых, с воинскими частями у нас прямая связь. Что касается документарных решений, мы это проводили через штаб СВО, через заседания правительства Новосибирской области»,— рассказал министр.

Руководителей компании «Росэкспресс» Дмитрия Каледу и Дмитрия Смирнова суд также отправил в СИЗО на тот же срок.

Константин Воронов