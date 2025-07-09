СТУ выявило 35,5 тыс. контрафактных товаров в первом полугодии 2025 года

Сибирское таможенное управление (СТУ) в период с января по июнь 2025 года обнаружило более 35,5 тыс. единиц контрафактной продукции. Больше всего поддельных товаров (72%) выявили сотрудники Алтайской таможни — 25,7 тыс. единиц, Сибирской электронной таможни — 3,7 тыс. единиц и Иркутской таможни — 2,8 тыс. единиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

«Чаще всего среди задержанных подделок под известные бренды встречались детские товары, одежда и обувь»,— отметил начальник СТУ Александр Ястребов.

Как писал «Ъ-Сибирь», Сибирская оперативная таможня передала изъятые у новосибирца гаджеты на нужды СВО.

Михаил Кичанов