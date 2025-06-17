Сибирские таможенники передали изъятые смартфоны на нужды СВО

Сибирская оперативная таможня передала новосибирской войсковой части восемь планшетов, шесть мобильных телефонов и четыре единицы смарт-часов. Общая стоимость гаджетов составила более 750 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как рассказали в Сибирском таможенном управлении, собственник мобильных устройств не продекларировал их в законном порядке, поэтому ведомство инициировала передачу техники в федеральную собственность.

Суд признал товары бесхозяйными. Устройства будут направлены в зону проведения специальной военной операции.

Михаил Кичанов