Сибирские таможенники передали изъятые смартфоны на нужды СВО
Сибирская оперативная таможня передала новосибирской войсковой части восемь планшетов, шесть мобильных телефонов и четыре единицы смарт-часов. Общая стоимость гаджетов составила более 750 тыс. руб.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Как рассказали в Сибирском таможенном управлении, собственник мобильных устройств не продекларировал их в законном порядке, поэтому ведомство инициировала передачу техники в федеральную собственность.
Суд признал товары бесхозяйными. Устройства будут направлены в зону проведения специальной военной операции.