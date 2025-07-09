Кравцова и Набиуллину объявили в розыск на Украине

Министр просвещения России Сергей Кравцов и глава Банка России Эльвира Набиуллина объявлены в розыск на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных МВД и Службы безопасности Украины (СБУ).

Сергей Кравцов разыскивается СБУ с апреля этого года по статьям об «оправдании действий России» и «посягательства на территориальную целостность Украины». Эльвира Набиуллина находится в розыске по линии МВД Украины с января 2023 года за «посягательство на территориальную целостность Украины». Оба включены в списки сайта «Миротворец».

Ранее украинские силовые структуры объявили в розыск других российских деятелей, среди которых народные артисты Дмитрий Певцов и Таисия Повалий, режиссёр Никита Михалков, а также директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров. Им также предъявлены обвинения в поддержке действий России и посягательстве на территориальную целостность Украины.