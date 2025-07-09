WSJ: США могут передать Украине систему ПВО Patriot

Белый дом рассматривает возможность поставки Украине еще одной системы ПВО Patriot после обещания Дональда Трампа предоставить Киеву «оборонительное» оружие. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации газеты, этот шаг может стать первым случаем, когда Дональд Трамп одобрит предоставление Украине вооружения сверх количества, утвержденного администрацией экс-президента Джозефа Байдена.

По словам одного из собеседников издания, Белый дом запросил у Пентагона варианты отправки Украине дополнительного вооружения, включая систему Patriot. Официальные лица также изучают, могут ли другие страны предоставить Киеву больше систем Patriot, сказал чиновник.

На прошлой неделе представители администрации заявили, что Пентагон приостановил поставку оружия для Украины, среди которого противоракетные перехватчики, запускаемые системой Patriot. В него также входили зенитные ракеты AIM-120, гаубичные снаряды, ракеты AGM-114 Hellfire, ракеты GMLRS для оснащения ракетных установок Himars, ракеты класса «земля-воздух» Stinger и гранатометы.

В понедельник Дональд Трамп заявил, что США возобновят поставки оружия. Когда его спросили, кто в администрации изначально приостановил поставки, Трамп ответил, что не знает.