Две торпеды от Педро

Первым финалистом клубного чемпионата мира по футболу стал «Челси». В полуфинальном матче лондонцы победили бразильский «Флуминенсе» со счетом 2:0 благодаря дублю Жуана Педро. Второй участник финала, который состоится 13 июля, определится во встрече мадридского «Реала» и «Пари Сен-Жермен».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жуан Педро (слева)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Жуан Педро (слева)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

В полуфинале клубного чемпионата мира «Флуминенсе» был единственным представителем неевропейского футбола и, по мнению экспертов, имел наименьшие шансы на титул. Выше всех котировался ПСЖ, а следующими в этой очереди стояли «Реал» и «Челси». Соответственно лондонцы, чей состав стоит больше €1 млрд, считались явными фаворитами в противостоянии с куда более скромным по своим трансферным возможностям «Флу». Тем более что они уже потренировались на другом бразильском клубе — «Палмейрасе», который обыграли 2:1 в четвертьфинале.

Правда, команда из Рио-де-Жанейро в статусе если не аутсайдера, то как минимум андердога разобралась на старте play-off с финалистом европейской Лиги чемпионов «Интером».

Да и в следующем раунде букмекеры отдавали предпочтение «Аль-Хилялю» из Саудовской Аравии, тем не менее она вновь опровергла прогнозы. К тому же «Челси» по ходу турнира понес более серьезные потери. В матче 1/8 финала с «Бенфикой», когда синие дожали соперника только в дополнительное время, повреждения получили Рис Джеймс, Бенуа Бадьяшиль и Ромео Лавия, а затем еще перебрали желтых карточек Леви Колуилл и Лиам Делап. В итоге победитель Лиги конференций-2024/25 лишился двух центральных защитников, опорника, центрфорварда, а капитан Джеймс оказался в запасе.

Хотя «Флуминенсе» с его скамейкой запасных тоже было сложно абстрагироваться от дисквалификации Матеуса Мартинелли и Хуана Фрейтеса. Второй занимал позицию одного из трех центрбеков во главе с 40-летним Тиагу Силвой, и слаженная оборона стала, наверное, главной причиной, благодаря которой «Флу» забрался так высоко на нынешнем турнире. В трех из пяти предыдущих матчей подопечные Ренато Гаушо сыграли на ноль, в чем еще, конечно, была большая заслуга 44-летнего голкипера Фабио. Но на 18-й минуте даже он ничего не смог сделать с ударом из-за штрафной площади летнего новичка «Челси» Жуана Педро, приобретенного у «Брайтона», по данным Transfermarkt, за €63,7 млн. Причем бразильский нападающий является воспитанником «Флуминенсе», поэтому он демонстративно не праздновал свой гол. Тут же у ворот Фабио возникла еще одна голевая ситуация, когда головой бил Мало Гюсто, и на этот раз опытнейший вратарь примагнитил мяч.

Впрочем, отличный момент создали и футболисты «Флу», когда 37-летний Херман Кано вывел один на один с голкипером Робертом Санчесом Эркулеса. Бразилец был очень близок к тому, чтобы забить третий гол в play-off, однако защитник «Челси» Марк Кукурелья вынес мяч с ленточки. Не повезло команде из Рио и в эпизоде, когда арбитр назначил пенальти за игру рукой у лондонца Трево Чалобы, но, посмотрев видео, передумал и отменил его. По мнению французского судьи Франсуа Летексье, рука все-таки находилась в естественном положении. Так что первый тайм закончился с минимальным преимуществом английского клуба.

А вскоре после перерыва «Флуминенсе» пропустил второй гол, который заколотил от перекладины все тот же Педро.

На 56-й минуте подопечные Энцо Марески убежали в контратаку от собственной штрафной и доставили мяч на открытое пространство своему центральному нападающему. Педро максимально сократил дистанцию до ворот, воспользовавшись пассивной опекой со стороны Игнасио, и просто расстрелял их. Не успел на подстраховку и Силва. Зато потом ветеран, который четыре года выступал за «Челси» и выиграл с ним Лигу чемпионов, а потом, кстати, и клубный чемпионат мира, спас «Флу». Если бы не он, Кристофер Нкунку увеличил бы счет до 3:0.

В любом случае «Флуминенсе» выглядел обескураженным и не знал, как вернуться в такой матч. Усилить игру кадровыми перестановками Гаушо не удалось, а лондонцы спокойно заменили не только автора дубля, но и весьма заметного на этом турнире Педру Нету, почувствовав, что победа от них уже никуда не денется. Они по-прежнему атаковали острее и еще пару раз откровенно простили «Флу», который не сумел организовать даже какой-нибудь навал, а не то что показать напоследок бразильский футбол. «Челси» победил 2:0 и уверенно вышел в финал клубного чемпионата мира.

Александр Ильин