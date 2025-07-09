В Псковской области запретили публикацию данных о применении БПЛА

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал Указ о запрете распространения в СМИ и интернете любой информации о БПЛА и последствия их применения, в том числе публикацию фото и видео.

Как уточнил глава региона, запрет касается распространения информации, раскрывающий места расположения сил и средств Министерства обороны Российской Федерации и правоохранительных органов.

Господин Ведерников отметил, что в некоторых случаях запрет могут трактовать как информационную помощь противнику, за что предусмотрена уголовная ответственность.

«Уверен, что необходимость принятия такого решения понятна любому здравомыслящему человеку. Подобные решения приняты во многих субъектах Российской Федерации»,— написал губернатор в своем Telegram-канале. По его словам, запрет не связан с ухудшением обстановки в регионе, а «продиктован элементарным здравым смыслом».