США хотят добиться перемирия между Израилем и «Хамас» к концу этой недели

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на заседании с Дональдом Трампом сообщил, что Вашингтон планирует договориться о перемирии в секторе Газа к концу этой недели. Он также выразил надежду, что прекращение огня в перспективе приведет к длительному миру.

«Сейчас мы ведем переговоры о непрямых действиях, и у нас на повестке было четыре вопроса, а теперь, после двух дней переговоров, остался всего один. Поэтому мы надеемся, что к концу этой недели мы сможем заключить 60-дневное соглашение о прекращении огня», — передает слова господина Уиткоффа CNN.

Господин Трамп отметил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибудет в Белый дом во вторник для обсуждения ситуации в Газе.

2 июля Дональд Трамп заявил, что представители США согласовали с властями Израиля условия для прекращения огня в Газе. 6 июля он сообщил, что объявит о прекращении огня, если переговоры в Дохе с участием Израиля и движения «Хамас» пройдут успешно.

Боевые действия в Газе снова начались в октябре 2023 года. В январе этого года стороны заключили временное перемирие, оно продлилось два месяца. 18 марта израильская армия вновь ударила по сектору Газа. Стив Уиткофф предлагал продлить прекращение огня в обмен на освобождение некоторых заложников в секторе Газа. «Хамас» не согласился на такие условия, после чего ЦАХАЛ продолжил военную операцию в Палестине.