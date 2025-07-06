The National: Трамп 7 июля может объявить о прекращении огня в Газе

Президент США Дональд Трамп может объявить 7 июля прекращения огня в Газе если переговоры в Дохе с участием Израиля и движения «Хамас» пройдут успешно. Об этом сообщает The National со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, объявление будет включать призыв к «Хамасу» сложить оружие, а к его лидерам — покинуть охваченный территорию и жить в изгнании.

Обсуждение вопроса об окончании войны и выводе израильских войск из Газы начнется сразу после вступления в силу перемирия, добавили источники The National.

2 июля Дональд Трамп объявил, что американская сторона согласовала с властями Израиля условия для прекращения огня в секторе Газа. По информации AP, предложение США включает частичный вывод израильских войск из палестинского анклава и увеличение объемов гуманитарной помощи в обмен на освобождение удерживаемых «Хамасом» заложников.

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