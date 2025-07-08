На Дону договорились о развитии фермерства среди молодых специалистов

Делегация Ростовской области приняла участие во «Всероссийском дне поля». В рамках деловой программы состоялось подписание соглашения о сотрудничестве Ассоциации «Народный фермер Дона» с «Центром развития сельской молодежи Ростовской области». Об этом «Ъ-Ростов» сообщил руководитель центра Виктор Троицкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Центра развития сельской молодежи Ростовской области Фото: пресс-служба Центра развития сельской молодежи Ростовской области

По словам господина Троицкого, новый этап взаимодействия направлен на развитие фермерства, поддержку молодых специалистов на селе, а также на реализацию совместных образовательных и отраслевых проектов.

«Для нас важно создавать реальные механизмы поддержки фермеров и молодых аграриев. Подписание соглашения — это не формальный акт, а начало серьезной совместной работы на благо сельскохозяйственной отрасли. Из 4,1 млн жителей Дона — 1,3 млн (32,1%) живут и работают в сельских территориях. В агропромышленном секторе, лесном хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве трудятся всего 224,7 тыс. человек (11%), а это крайне мало»,— прокомментировал Виктор Троицкий «Ъ-Ростов».

Подписание соглашения открывает новые возможности для молодежи Ростовской области, совместное сотрудничество позволит расширить базу партнеров, число мест для трудоустройства, увеличит количество целевых направлений ДПО для агрохолдингов и компаний, работающих в сфере АПК, пояснил собеседник корреспонденту «Ъ-Ростов».

Валентина Любашенко