Теннисистка Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал Wimbledon

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал турнира Wimbledon. Она проиграла 13-й ракетке мира американке Аманде Анисимовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анастасия Павлюченкова

Фото: Toby Melville / Reuters Анастасия Павлюченкова

Фото: Toby Melville / Reuters

Встреча длилась 1 час 39 минут и завершилась со счетом 1:6, 6:7 (9:11) в пользу американской теннисистки. Госпожа Анисимова в следующем туре встретится с 1-ой ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии.

4 июля Анастасия Павлюченкова впервые с 2016 года смогла пробиться в четвертый круг Wimbledon. В том же году она показала лучший результат на турнире, дойдя до четвертьфинала, где уступила будущей победительнице — американке Серене Уильямс. Госпожа Павлюченкова занимает 50-е место в рейтинге WTА.

Wimbledon — третий в сезоне турнир Большого шлема. Матчи проходят на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Финал в женском одиночном разряде пройдет 12 июля. В прошлом году победительницей Wimbledon стала чешская теннисистка Барбора Крейчикова.