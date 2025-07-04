Анастасия Павлюченкова пробилась в четвертый круг Wimbledon

50-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертый круг Wimbledon — третьего в сезоне турнира Большого шлема, который проходит на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Общий призовой фонд соревнований составляет 53,5 млн фунтов стерлингов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анастасия Павлюченкова

Фото: Isabel Infantes / Reuters Анастасия Павлюченкова

Фото: Isabel Infantes / Reuters

В матче третьего круга, который продолжался 2 часа 3 минуты, Павлюченкова обыграла японку Наоми Осаку, занимающую 53-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:4, 6:4. За выход в четвертьфинал россиянка поборется с победительницей матча между француженкой Диан Парри и британкой Сонай Картал.

Анастасия Павлюченкова впервые с 2016 года смогла пробиться в четвертый круг Wimbledon. В том же году она показала лучший результат на турнире, дойдя до четвертьфинала, где уступила будущей победительнице — американке Серене Уильямс.

Финал Wimbledon в женском одиночном разряде состоится 12 июля. В прошлом году победительницей турнира стала чешская теннисистка Барбора Крейчикова.

Таисия Орлова