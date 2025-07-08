Сверхлегкие самолеты из Таганрога пополнят авиафлот ДОСААФ

Соглашение о поставке ДОСААФ трех самолетов СП-30, произведенных таганрогским «Первым опытно-конструкторским бюро» («Первое ОКБ»), заключили на Международном промышленном форуме «Иннопром-2025». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вадим Харламов, Коммерсантъ Фото: Вадим Харламов, Коммерсантъ

В присутствии заместителя губернатора Ростовской области Игоря Сорокина соглашение подписали председатель ДОСААФ России Денис Добряков и генеральный директор «Первого ОКБ» Алексей Фитингоф.

По словам Дениса Добрякова, ДОСААФ возобновляет работу в части подготовки летного состава для Вооруженных сил России и гражданской авиации. Контингент обучаемых – от 16 лет и старше. СП-30 – одна из немногих моделей самолетов, позволяющих успешно выполнять стоящие перед нами задачи», – отметил Денис Добряков.

«За последние 12 месяцев таганрогское предприятие выпустило 13 таких самолетов, за последние два года – больше 20. Самолет уже экспортируется в Казахстан, Узбекистан. СП-30 более чем на 80% состоит из российских комплектующих, от фюзеляжа до авионики, его особенности, значимые, в том числе, при обучении пилотированию – высокая устойчивость на низких скоростях, простота управления»,– приводятся в сообщении слова генерального директора «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» Игоря Буракова.

В настоящее время ДОСААФ необходимо 180 современных учебных самолетов. Три самолета из Таганрога организация получит в июле-августе, они отправятся на аэродромы и в аэроклубы системы ДОСААФ России в Московской и Тверской областях. ДОСААФ задействует СП-30, в том числе, в программах подготовки суворовцев к поступлению в летные училища.

Валентина Любашенко