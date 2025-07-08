Wildberries может запустить доставку готовой еды в Краснодаре и Сочи

Объединенная компания Wildberries и Russпланирует запустить доставку готовой еды из ресторанов в Краснодаре и Сочи в рамках пилотного FoodTech-проекта совместно с сервисом Dostaевский. Об этом сообщил РБК со ссылкой на представителя площадки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Реализация проекта также планируется в Новосибирске, Ярославле, Тюмени и Уфе. Сейчас доставку готовой еды запустили в тестовом режиме для жителей определенных районов Москвы и Санкт-Петербурга.

«Мы находимся только на стартовой позиции FoodTech-направления, который планируем масштабировать по всем регионам присутствия компании»,— цитирует руководителя направления доставки силами продавца объединенной компании Wildberries и Russ Елизавету Шлеин пресс-служба.

Лия Пацан