Йельский университет признан нежелательной организацией в России

Генпрокуратура России признала нежелательной на территории России деятельность Йельского университета США (Yale University). В пресс-службе ведомства заявили, что действующая на базе университета Школа международных отношений занимается «обучением оппозиционных лидеров» и дестабилизирует политическую обстановку в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йельский университет в США

Фото: Shannon Stapleton / Reuters Йельский университет в США

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

В частности, среди российских выпускников программы — руководители и активисты Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена; ликвидирован). В сообщении Генпрокуратуры говорится, что они «для эскалации протестной активности в Российской Федерации использовали полученные в школе знания и технологии».

Кроме того, университет распространяет в интернете «призывы к ужесточению антироссийских санкций», заявили в ведомстве.

За участие в нежелательной организации в России предусмотрена административная ответственность (ст. 20. 33 КоАП, наказание — штраф от 5 до 15 тыс. руб.). Уголовная ответственность предусмотрена статьей 284.1 УК, максимальное наказание по ней — до шести лет лишения свободы.

Йельский университет — частный исследовательский университет США. Входит в «Лигу плюща» — сообщество наиболее престижных американских университетов. Вместе с Гарвардским и Принстонским университетами Йель составляет «Большую тройку».

С 2002 года в университете действует стипендиальная программа Yale World Fellows. Она направлена на построение сети новых мировых лидеров и расширение международного взаимопонимания. Выпускником этой программы является Алексей Навальный, основавший ФБК (признан экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена; ликвидирован).

Полина Мотызлевская