Пожар на Орской ликвидируют 46 единиц техники

Врио губернатора Ростовской области сообщил о развитии ситуации с пожаром на ул. Орская, 31. Информацию Юрий Слюсарь опубликовал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

По словам господина Слюсаря площадь возгорания увеличилась с 9 до 15 тыс. кв. м. Работы по ликвидации огня продолжаются с привлечением 130 человек и 46 единиц техники.

«На месте работает лаборатория Роспотребнадзора — специалисты непрерывно замеряют воздух и контролируют уровень вредных веществ. Все профильные службы подключены. Пострадавших в результате пожара нет»,— подчеркнул врио главы Ростовской области.

Валентина Любашенко