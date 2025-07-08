На Дону очистили 300-метровый участок реки Чепрак

Пролетарском районе Ростовской области завершили уборку мусора с 300-метрового участка реки Чепрак. Работы ведутся с опережением запланированного графика — на 2025 год предусмотрена очистка 400 м водного объекта. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства природных ресурсов в своем Тelegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

«Активно производятся расчистка русла водного объекта от древесно-кустарниковой, водной растительности и иловых отложений, обустройство временных дорог для подъезда техники, а также другие виды работ»,— пояснили в ведомстве.

По информации пресс-службы, вблизи реки проживает около 117 тыс. человек. До 2027 года планируется убрать мусор на участке протяженностью 852 м. Ранее подрядчики привлекли к работам болотоход.

Валентина Любашенко