На Кубани стоимость участков под строительство курортов достигла 10 млн рублей

В Краснодарском крае стоимость участков, пригодных для строительства объектов курортной недвижимости, составляет 3–10 млн руб. за сотку, в Крыму 2–5 млн руб., на Ставрополье 500 тыс. — 2 млн руб. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал заместитель генерального директора группы компаний «Самсон» Денис Сериков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

По оценкам эксперта, все три региона имеют высокие перспективы для развития внутреннего туризма в ближайшие 5–10 лет.

«Краснодарский край опережает другие регионы по развитым локациям и разнообразию туристического отдыха. Инфраструктура здесь находится на высоком уровне и динамично развивается, уверенно укрепляя регион в гонке за туриста. Некоторые территории обладают круглогодичным потенциалом, например Сочи. Ставрополье находится на стадии развития и может показать прорывной рост в туристической сфере. Особенно востребована здесь ниша лечебно-оздоровительного и термального туризма. Крым даже сейчас является довольно привлекательным как туристическая локация и в ближайшей перспективе как минимум сохранит свою привлекательность, а при условии снятия санкций может составить существенную конкуренцию Краснодарскому краю»,— прокомментировал господин Сериков.

Как считает заместитель гендиректора ГК «Самсон», в Крыму основными ограничениями являются инфраструктурные проблемы. По его оценкам, в долгосрочной перспективе территория крайне привлекательна как для инвесторов, так и для туристов. Но на текущий момент она обладает высокими рисками как при реализации проектов, так и для отдыха.

Андрей Пугачев