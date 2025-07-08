Чтение более 400 томов дела о теракте в «Крокусе» может занять до 1 месяца

Во 2-й Западный окружной военный суд (2-й ЗОВС) поступило уголовное дело о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Фигурантами проходят 19 человек, всего было собрано 450 материалов дела. Как уточнила пресс-секретарь инстанции Ирина Жирнова, на ознакомление с документами у судьи может уйти до 30 дней.

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В ближайшее время дело зарегистрируют на сайте 2-го ЗОВСа, дату предварительных слушаний или первого заседания назначат после изучения материалов. В них входят собранные следствием вещественные доказательства, а также результаты судмедэкспертиз обвиняемых. Госпожа Жирнова добавила, что фигуранты просили назначить для рассмотрения дела тройку профессиональных судей.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Террористы устроили стрельбу перед началом концерта группы «Пикник», а затем подожгли зал. Погибли 149 человек, три пропали без вести, еще 609 гражданских были ранены. Общий ущерб оценили в 6 млрд руб.

Расследование дела завершили в июне этого года. Так, стало известно, что теракт совершили по заказу украинского руководства. Четверо исполнителей преступления признали свою вину, однако раскаялся в содеянном только один из террористов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Четыреста томов террора».

Никита Черненко