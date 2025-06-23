Льва, напавшего на Олега Зубкова, не будут усыплять

Льва, который напал на директора крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, усыплять не будут. Об этом в своем Telegram-канале рассказал дрессировщик Эдгар Запашный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

По его словам, экспертная комиссия постановила, что поведение льва соответствовало его природному инстинкту. Руководитель сафари-парка совершил ошибку, оказавшись наедине с хищным животным. Росприроднадзор Крыма сообщил, что по правилам сотрудникам запрещено находиться в вольерах в одиночку.

Сейчас Олег Зубков пришел в себя после операции и, по словам Эдгара Запашного, готовится к перелету в Симферополь.

Нападение на директора «Тайгана» произошло 22 июня. Это случилось во время кормления льва, который нанес Олегу Зубкову травмы в область горла.

Алина Зорина