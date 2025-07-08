Jazeera Airways запустила регулярные полеты из Кувейта в Сочи

Международный аэропорт Сочи принял первый рейс авиакомпании Jazeera Airways из Кувейта, открывая новый прямой маршрут, который будет выполняться дважды в неделю. Это второй после Москвы российский город, в который начинает летать перевозчик, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Новый авиамаршрут, выполняемый по понедельникам и четвергам, призван повысить узнаваемость Сочи среди туристов из ближневосточного региона и увеличить количество иностранных гостей из арабских стран. Заместитель главы города Сергей Сомко отметил, что курорт продолжает укреплять позиции на мировой туристической карте, став востребованным направлением среди зарубежных посетителей. Он подчеркнул, что Кувейт стал третьей страной Персидского залива в маршрутной сети сочинского аэропорта. За последние годы город значительно развил инфраструктуру, что позволяет конкурировать с ведущими мировыми курортами. Среди факторов роста популярности курорта — современная туристическая инфраструктура, развитая сеть отелей, высококлассные горнолыжные курорты, уникальное сочетание климата и природы, а также событийный и гастрономический туризм. Кроме того, Сергей Сомко обратил внимание, что совпадение часовых поясов делает путешествия между Сочи и Кувейтом комфортными.

Первый рейс нового перевозчика в Сочи встретили традиционной водной аркой, экипажу вручили сувениры в знак установления долгосрочных отношений. Гостей радушно встречали с хлебом и солью, а также танцами и песнями в исполнении казаков. Мероприятие завершилось совместной фотосессией представителей авиакомпании, администрации города и руководства аэропорта.

«Ъ-Сочи» писал, что израильская авиакомпания Israir планирует возобновить регулярные рейсы в Сочи с августа, что расширит географию международного авиасообщения курорта. Сейчас перевозку пассажиров по маршруту Израиль — Сочи обеспечивают российские компании Red Wings и «Азимут», выполняющие совместно 11 рейсов в неделю.

Мария Удовик