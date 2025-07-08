Продажи БАДов на Дону снизились на 18% в 2025 году

В Ростовской области в первом квартале 2025 года продажи биологически активных добавок (БАД) в упаковках снизились на 18% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В При этом рост цен на добавки составил 13%. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Динамику снижения продаж в регионе показывают все БАДы кроме комплексов, влияющих на нервную систему, органы чувств и репродуктивные функции.

Самое большое снижение продаж произошло в сегменте добавок, оказывающих общую поддержку организма – 32%, а также на БАДы, применяемые при вирусных и бактериальных заболеваниях – 31%.

Наталья Белоштейн