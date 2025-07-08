Axios: Трамп пообещал Зеленскому «немедленно» отправить 10 ракет для Patriot

Во время телефонного разговора 4 июля президент США Дональд Трамп пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому «немедленно» отправить десять ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом пишет Axios со ссылкой на два источника. Как отмечает издание, это меньше, чем планировалось отправить до заморозки поставки Пентагоном.

Как рассказали собеседники Axios, Дональд Трамп заверил Владимира Зеленского, что хочет усилить противовоздушную оборону Украины, но поставки помощи пришлось приостановить для проверки американских запасов оружия.

По данным Axios, канцлер Германии Фридрих Мерц позвонил президенту США и призвал его возобновить поставки. Берлин также предложил купить у Вашингтона Patriot для дальнейшей отправки Киеву. Дональд Трамп, по словам источников, предложил канцлеру ФРГ продать имеющиеся у немецких вооруженных сил системы ПВО.

Пентагон отложил поставки Украине десятков зенитных ракет Patriot, тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, более 100 ракет Hellfire, более 250 высокоточных ракетных систем GMLRS, а также десятков ПЗРК Stinger, ракет класса «воздух-воздух» AIM и гранатометов. Как писала WSJ, Дональд Трамп сказал Владимиру Зеленскому, что не отдавал приказ о заморозке помощи. Накануне американский президент пообещал направить Украине оружие для самообороны.

Лусине Баласян