Суд об изъятии ЮГК в Челябинске пройдет в закрытом режиме

Советский районный суд Челябинска принял решение о рассмотрении дела об изъятии у собственников активов группы компаний «Южуралзолото» (ЮГК) по иску Генпрокуратуры в закрытом режиме. Об этом на предварительном заседании ходатайствовала стороны защиты, сообщает корреспондент «Ъ-Южный Урал». Журналистов попросили покинуть зал.

Суд принял во внимание, что дело вызвало общественный резонанс, и ход его рассмотрения может влиять на торги акциями ЮГК на Московской бирже. Генпрокуратура не возражала против закрытия процесса для СМИ и отметила нежелательность обнародования материалов уголовных дел, а адвокаты настаивали на необходимости сохранения коммерческой тайны и персональных данных.

Бенефициар ЮГК, Константин Струков, который является основным ответчиком по иску Генпрокуратуры, не явился на заседание. Присутствовали четыре других ответчика — Сергей Евтеев (гендиректор «Бизнес-сити») и Наталия Зарубина (100% долей в уставном капитале ООО «Хоум» и ООО «Уралвент»), Наталья Субботина и Екатерина Абрамова.

На прошлой неделе Генеральная прокуратура подала иск в Советский районный суд Челябинска с требованием изъять активы у заместителя председателя законодательного собрания Челябинской области и президента ПАО «Южуралзолото» Константина Струкова. Ведомство считает, что бизнесмен незаконно получил контроль над золотодобывающим предприятием и десятью другими компаниями, используя свое должностное положение.

Ответчиками по делу выступают Константин Струков, его дочь Александра Струкова, гражданка Швейцарии, на которую оформлены спорные активы, а также еще шесть человек и пять третьих лиц — «Управляющая компания ЮГК», «Южуралзолото группа компаний», «Бизнес-актив», «Хоум» и «Уралвент».

2 июля сотрудники ФСБ и СКР провели обыски в офисах «Южуралзолото» в связи с уголовными делами. Расследование касается нарушений природоохранного законодательства, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов в Пластовском и Еткульском районах.

Сотрудники предприятий ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) стали фигурантами ранее возбужденных уголовных дел о нарушении правил охраны окружающей среды и порче земли. Под подозрение попали директор Светлинского горно-обогатительного комбината Сергей Щелоков и начальник золотоизвлекательной фабрики «Светлинская» Дмитрий Бендик.