Суд в Пензе не стал снова отправлять бизнесмена Олега Фомина в СИЗО

Бизнесмена и бывшего депутата Пензенской городской думы Олега Фомина не стали отправлять под стражу по новому уголовному делу.

Как пишет «Пенза обзор», Первомайский районный суд Пензы отказал в удовлетворении ходатайства следствия об отправке его в СИЗО. Олег Фомин останется под домашним арестом в рамках первого уголовного дела о мошенничестве на 16 млн руб.

Задержание Олега Фомина произошло в ночь на 20 июня. По версии следствия, Олег Фомин в составе организованной группы причинил городу ущерб не менее 16 млн руб. Источник «Ъ-Средняя Волга» в силовых структурах сообщал, что предполагаемое преступление имело место в рамках процедуры банкротства муниципального предприятия «Пензалифт». Первомайский районный суд отправил его под стражу, но 4 июля Пензенский областной суд удовлетворил апелляцию стороны защиты и отпустил Фомина под домашний арест.

Задержание по второму уголовному делу о мошенничестве произошло, когда он выходил из СИЗО. По данным СМИ, ему инкриминируется ущерб в 161 млн руб.

Также Олег Фомин известен как основатель транспортных компаний «Дилижанс-Авто» и «Корпорация Дилижанс», контролировавших перевозки в Пензе и Саратове, избирался депутатом Пензенской городской. В 2006-2009 годах Олег Фомин руководил Саратовским авиационным заводом. После этого предприятие признали банкротом, активы на 900 млн руб. были выведены. В 2016 году было возбуждено дело о преднамеренном банкротстве — расследование ведется до сих пор.

Ольга Симонова