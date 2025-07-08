Уходивший от погони водитель спровоцировал смертельное ДТП в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону сегодня ночью, 8 июля, водитель Toyota Camry спровоцировал аварию, в которой погибла женщина, еще семь человек пострадали. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области

Нарушителя без прав заметил патруль около 03:00 в селе Чалтырь на улице Ростовская. Требование об остановке 19-летний водитель проигнорировал и попытался скрыться. Погоня продолжалась на трассе между Ростовом и Таганрогом, на Западной хорде, а также на улице 9 Мая и проспекте Стачки в столице региона. На перекрестке проспекта Стачки и улицы Малиновского Toyota проехала на «красный» сигнал светофора и столкнулась с автомобилем Mitsubishi Outlander, который столкнулся с опорой линии электропередач. Toyota Camry от удара загорелась.

В результате ДТП погибла 54-летняя пассажирка Mitsubishi, а также пострадали 45-летний водитель и 17-летний пассажир Mitsubishi. Травмы также получили водитель Toyota, 20-летние пассажиры и пассажирка, личность которой устанавливается.

Константин Соловьев