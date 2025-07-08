Отправка администрацией США уведомлений о новых тарифах в отношении 14 стран широко обсуждается в мире. Кто-то из экспертов явно обижен на президента США Дональда Трампа, кто-то видит в новых тарифах преимущества для своей экономики, кто-то призывает поскорее договориться с Америкой. Есть и такие, кто открыто сомневается в способностях американского президента добиваться успеха на переговорах и вести более или менее последовательную политику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп (на переднем плане)

Фото: Nathan Howard / Reuters Президент США Дональд Трамп (на переднем плане)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Япония и Южная Корея оказались на линии огня Трампа, в то время как Китай находится в стороне

Две страны — ближайшие союзники США в Азии… Для Японии это выглядит наказанием… Для Трампа разбираться с Японией и Южной Кореей, очевидно, проще, чем с Китаем, страной, способной нанести катастрофический ущерб США.

The Korea Times (Сеул, Южная Корея)

Письмо Трампа Корее о тарифах вызывает как давление, так и осторожную надежду по поводу торгового соглашения

Аналитики призвали Корею сконцентрироваться на том, чтобы представить предложения по поддержке усилий США по восстановлению и укреплению своих производственных мощностей в ключевых сферах, включая судостроение и производство чипов. При этом они подчеркивают важность личного общения с представителями администрации Трампа.

Трамп возвращает глобальную торговую войну на первое место в своей повестке дня

Стратегическая неопределенность президента дает некоторые краткосрочные результаты, но продолжение угроз непомерными тарифными ставками просто парализует принятие деловых решений и подрывает доверие наших союзников и основных торговых партнеров.

У великого дельца как-то мало торговых сделок

Мировая торговая система теперь превратилась в реалити-шоу... Господин Трамп впервые объявил о «взаимных» пошлинах 2 апреля, но через неделю отменил их и предоставил странам еще 90 дней для заключения соглашений. По мере приближения нового крайнего срока 9 июля стало ясно, что хвастовство администрации о «90 сделках за 90 дней» не оправдается. Переговорщики выстроили только две «рамки» — с Британией и Вьетнамом. Вместо того чтобы признать неудачу, господин Трамп удвоил ставку, назначив новый срок и разослав угрозы миру.

Индийские экспортеры вздохнули с облегчением, когда США отложили еще до августа введение взаимных пошлин

Отсрочка введения ответных пошлин с 9 июля на 1 августа отражает готовность США конструктивно взаимодействовать со своими торговыми партнерами… Это обеспечивает расширенное окно для диалога, которое может помочь нашим переговорщикам урегулировать оставшиеся спорные вопросы… Предлагаемые тарифы, охватывающие дюжину стран, могут обеспечить Индии больше сравнительных преимуществ, если она к концу этого месяца подпишет с США договор о двусторонней торговле, по крайней мере в отношении товаров.

Подготовили Алена Миклашевская, Николай Зубов