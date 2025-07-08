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Сумма изъятых товаров в порту Ростов составила 4 млн рублей в 2025 году

В январе-июне 2025 года в порту Ростов-на-Дону таможенники возбудили 54 дела об административных правонарушениях. За этот период было изъято и арестовано товаров на общую сумму 4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ростовской таможни.

Фото: пресс-служба Южной таможни

Фото: пресс-служба Южной таможни

В числе частых нарушений оказались незадекларированные топливо, запасные части для теплоходов и табачная продукция (сигареты), перемещаемая членами экипажей, отметили в ведомстве.

Наталья Белоштейн

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