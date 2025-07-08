Грузооборот порта Ростов составил 4,5 млн тонн в 2025 году

В первом полугодии 2025 года донские таможенники оформили более 2 тыс. судов. Грузооборот в порту Ростов-на-Дону составил 4,5 млн тонн. Об этом сообщает пресс-служба ростовской таможни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Номенклатура вывозимых товаров осталась неизменной: сельскохозяйственные товары и продукты их переработки, продукция нефтеперерабатывающей, угольной, металлургической и химической промышленности.

Основными направлениями вывоза товаров из порта Ростова-на-Дону в 2025 году стали Турция, Египет, Ливан, Алжир, Тунис.

Наталья Белоштейн