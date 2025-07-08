На Дону объем вылова раков увеличился на 38% за пять лет

В Ростовской области промысел раков увеличился на 38% за пять лет. В 2024 году было выловлено 18 т членистоногих, что на 5 т больше, чем в 2020 году. Об этом сообщает издание «Ведомости Юг» со ссылкой на заместителя руководителя филиала Азово-Черноморского ФГБНУ «Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии» Владимира Белоусова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Больше всего раков в прошлом году было выловлено в бассейне реки Сал, меньше всего — в Пролетарском водохранилище. Наибольший рост промыслового запаса раков был отмечен в 2023-2025 годах, наименьший — в 2001 и 2021 годах.

В период роста запасы раков в бассейне реки Сал увеличились на 142%. Это связано с улучшением условий среды обитания, в том числе с увеличением водности.

По мнению эксперта, подчеркнул, что до 2030 года в связи с уменьшением стока рек в южных регионах РФ может произойти снижение запасов раков.

Наталья Белоштейн