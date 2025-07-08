Михаил Мишустин выступит на главной стратегической сессии «Иннопрома»

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прибудет в Екатеринбург и посетит промышленную выставку «Иннопром», сообщили в правительстве России. Он выступит 8 июля на главной стратегической сессии «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв».

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Мишустин также планирует встретиться с врио губернатора Свердловской области Денисом Паслером.

Стратегическая сессия станет главным событием «Иннопрома». Она начнется в 15:00 в зале «Форум Холл». Ожидается, что в ней также примут участие другие представители российского правительства, руководители крупнейших госкорпораций и промышленных холдингов, а также руководители правительств стран СНГ. В рамках сессии также будет вручена национальная промышленная премия «Индустрия».

Международная промышленная выставка «Иннопром» открылась в Екатеринбурге в 15-й раз 7 июля. Она будет проходить в международном выставочном центре (МВЦ) «Екатеринбург-Экспо» по 10 июля включительно. Главной темой выставки стало «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв», страной-партнерам выступила Саудовская Аравия. По данным организаторов, на 50 тыс. кв м выставочной площади свою продукцию представят свыше 1000 компаний, всего выставку в этом году посетят более 47 тыс. участников из 60 стран мира.

Ирина Пичурина