«Иннопром» нацелился на индустриальный прорыв

В Екатеринбурге с 7 по 10 июля пройдет 15-я — юбилейная — Международная промышленная выставка «Иннопром». Ожидается, что ее посетят не менее 47 тыс. человек, а свою продукцию представят порядка 11 тыс. компаний из 60 стран мира. По мнению экспертов, выбор в качестве страны-партнера Саудовской Аравии не только отражает смещение глобальных экономических векторов, но и открывает для российской промышленности доступ к серьезным инвестиционным ресурсам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Главной темой выставки в этом году стало «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Как пояснили организаторы, это отражает глобальный сдвиг в промышленной парадигме, когда речь идет уже не просто о партнерстве и встраивании в существующие цепочки, а о создании принципиально новых технологических решений и достижении суверенитета в критических отраслях.

По мнению экспертов, «Иннопром» становится не только площадкой для демонстрации передовых технологий и поиска заказчиков, но и международной платформой для формирования новой промышленной кооперации и обсуждения векторов развития в условиях меняющегося мирового порядка. И Екатеринбург, как место обсуждения путей, которые позволят отечественной промышленности совершить качественный скачок с помощью собственных разработок, не случайно является бессменной площадкой для проведения выставки. Город имеет богатое индустриальное наследие и высокий научно-технический потенциал. Здесь сосредоточены компетенции в металлургии, машиностроении и ОПК, которые сегодня являются основой для технологического суверенитета страны.

Ожидается, что за четыре дня мероприятие посетят не менее 47 тыс. человек, в том числе представители промышленных предприятий и дилерских компаний, а также первые лица государства. Среди них: председатель правительства РФ Михаил Мишустин и вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, другие федеральные министры и топ-менеджеры госкорпораций.

Площадь выставки составит 50 тыс. кв. м. Впервые экспозиции будут размещаться и на втором этаже выставочных павильонов «Екатеринбург-Экспо». Свою продукцию презентуют порядка 11 тыс. организаций и компаний из 60 стран мира. Помимо России, будут представители из стран СНГ, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки.

На выставке будут представлены стенды Московской области, Республики Татарстан, Краснодарского края, Челябинской области. Стенд Свердловской области займет более 1 тыс. кв. м и традиционно станет одним из центров притяжения для участников мероприятия. Здесь будут представлены ведущие промышленные предприятия и инновационные стартапы Урала, работающие в ключевых для региона отраслях: транспортное машиностроение, металло­обработка, энергетика, приборостроение, промышленные цифровые технологии и IT. Среди них компании «Энерго-РС», «УралТермоСвар», научно-производственное предприятие «Машпром», Институт химии твердого тела Уральского отделения РАН, Уральский государственный горный университет и Уральский федеральный университет. На стенде будут организованы переговоры, подписания соглашений, планируется проведение сессий и круглых столов.

Восток идет на сближение

«Иннопром» последовательно укрепляет свой восточный вектор, сохраняя стратегический разворот российских экономических интересов в сторону Ближнего Востока. В этом году страной-партнером выставки стало Королевство Саудовская Аравия — вторая страна Аравийского полуострова. Напомним, в прошлом году в этом статусе выступали Объединенные Арабские Эмираты. По словам президента Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрея Беседина, партнерство с ОАЭ позволило Свердловской области выйти на рынки стран Персидского залива. «ОАЭ — это такой финансово-коммерческий, логистический хаб для того региона, и мы прекрасно понимаем, что, выстроив многополосные отношения, мы охватываем совершенно другой по площади регион, поэтому это большая победа»,— отметил господин Беседин.

Выбор Саудовской Аравии в качестве страны-партнера не случаен, считают эксперты. «Саудовская Аравия в последние годы достаточно серьезно сблизилась с Российской Федерацией. Товарооборот между нашими странами показывает устойчивый рост. Королевство — хороший игрок с большими деньгами и большими амбициями, нацеленный на мультивекторное развитие»,— пояснил директор Института стратегического развития и финансового анализа УрГЭУ Максим Марамыгин. Директор деловой программы «Иннопрома» Антон Атрашкин добавил, что Саудовская Аравия одна из самых влиятельных стран мира, которая участвует в формировании глобальной деловой повестки: «Сегодня она не только является амбициозным инвестором, но и сама открыта для инвестиций, особенно в промышленном секторе, предоставляя привлекательные условия для ведения бизнеса, льготы по налогообложению, минимизацию административных барьеров и доступ к современной инфраструктуре».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На стенде страны-партнера будут представлены достижения и разработки в нефтегазе, энергетике, машиностроении и IT

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ На стенде страны-партнера будут представлены достижения и разработки в нефтегазе, энергетике, машиностроении и IT

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Королевство Саудовская Аравия, известное прежде всего как крупнейший экспортер нефти, активно пытается диверсифицировать свою экономику. Для этого в стране реализуется стратегия Vision 2030, направленная на развитие несырьевых секторов, включая промышленность, туризм и высокие технологии. «Они уже имеют достаточно неплохие разработки, которые могут представить и вывести на рынок, скажем так, не западного экономического блока. И “Иннопром” дает возможность представить себя, заявить о себе»,— подчеркнул Максим Марамыгин.

Национальный стенд страны-партнера станет самым масштабным на выставке. На нем будут экспонироваться достижения и разработки из таких отраслей, как нефтегазовая промышленность, технологии для городов, IT-сектор, энергетика, машиностроение и автоматизация, а также будут представлены возможности сотрудничества в рамках Vision 2030. Ожидается, что высокопоставленную делегацию из Саудовской Аравии возглавит министр промышленности. В ее состав также войдут топ-менеджеры государственных агентств, деловых ассоциаций и промышленных компаний.

Замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев выразил надежду, что «Иннопром» станет площадкой для установления новых деловых контактов и обсуждения взаимовыгодных проектов. «Речь идет не только о расширении торговли, но и налаживании долгосрочных кооперационных связей, инвестиционном сотрудничестве»,— уточнил он. Антон Атрашкин добавил, что партнерство на выставке «откроет новые направления сотрудничества между странами» и приведет к появлению новых совместных инициатив.

По мнению директора института экономики УрО РАН Юлии Лавриковой, Саудовская Аравия — один из мощнейших инвесторов по всему миру, с которым было бы интересно взаимодействовать. «Свердловской области есть что предложить: различное оборудование, которое производят наши машиностроительные предприятия, в том числе для нефте- и газодобычи. Кроме того, мы можем обсудить с представителями королевства вопрос производства оборудования и транспортных средств, создания технологий и возобновляемых источников энергии, а также развития туризма»,— считает эксперт.

Юбилейная программа

За четыре дня «Иннопрома» в рамках деловой программы планируется провести не менее 100 мероприятий. Организаторы выставки выделяют 14 тематических треков, которые включают в себя актуальные для отраслей предпринимательства темы: международное сотрудничество, инновации в промышленности, цифровое производство, промышленная инфраструктура, кибербезопасность, финансы, кадровый потенциал, новые материалы и другие.

Главным событием станет стратегическая сессия «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв», которая пройдет 8 июля в 15:00 в зале «Форум Холл». Ожидается, что в ней примет участие Михаил Мишустин, представители российского правительства, руководители крупнейших госкорпораций и промышленных холдингов, а также руководители правительств стран СНГ. В рамках сессии также будет вручена национальная промышленная премия «Индустрия».

В рамках трека «Международное сотрудничество» пройдет много мероприятий, в том числе «Промышленный диалог: Россия — Саудовская Аравия», который состоится 7 июля в 12:00 в зале 2.1. Также в первый день выставки запланировано совещание министров промышленности государств-членов ШОС (14:30, зал 3.9) при участии министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. В тот же день на сессии «Россия и Китай: умное производство – баланс спроса и предложения» (10:30, зал 3.8) представители обеих стран обсудят «стыковку» спроса и предложения в обрабатывающей промышленности, возможности упрощения процедур трансграничной торговли, налоговые льготы, техническое сотрудничество между китайскими и российскими предприятиями. 8 июля в 9:30 в зале 3.8 пройдет круглый стол по вопросам российско-африканского промышленного сотрудничества, а в 10:30 в зале 3.4 Минпромторг РФ совместно с ВЭБ.РФ, коллегами из Египта и Таджикистана представят возможности российской промышленной зоны в Суэцком канале для экспортоориентированного бизнеса.

На мероприятиях, проводимых в рамках трека «Промышленная инфраструктура», спикеры обсудят возможности преференциальных площадок и приспособленность промышленной инфраструктуры для инноваций. Участники сессии «Инжиниринг для прорыва: технологический суверенитет и практики локализации», которая пройдет 7 июля в 14:30 в зале 3.5, поговорят о том, какие критические технологии уже удалось локализовать, а какие остаются наиболее проблемными.

Во второй день «Иннопрома» пройдет пленарная сессия «Технологический суверенитет через призму инноваций» (12:30, зал 3.4). На ней представители промышленных компаний и IT-сектора обсудят актуальные инновационные тренды, которые вносят вклад в развитие отечественной промышленности, и то, как бизнес формирует ландшафт технологической независимости страны с точки зрения цифрового развития. В тот же день в 12:30 в зале 3.7 пройдет обсуждение того, как цифровизация меняет производство в России, а на следующий день в 12:30 в зале 3.5 — какие технологии дают максимальный эффект и как в современных условиях создавать кооперацию между бизнесом, вендорами и разработчиками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В рамках «Иннопрома» пройдет не менее 100 мероприятий по 14 тематическим трекам

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ В рамках «Иннопрома» пройдет не менее 100 мероприятий по 14 тематическим трекам

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В рамках трека «Новая мобильность» в первый день выставки состоится сессия «Космос на службе промышленности» (12:30, зал 3.7). На ней поговорят о возможностях, которые может открыть космическая отрасль для гражданского бизнеса. В тот же день в 14:30 в зале 3.1 обсудят перспективы использования БПЛА в промышленности.

Издательский дом «Коммерсантъ» в этом году выступает партнером двух сессий. В среду, 9 июля, в 10:30 в зале 3.3 пройдет мероприятие «Цифровизация и здоровье: технологии управления благополучием сотрудников», где выступят свердловский министр здравоохранения Татьяна Савинова, министр цифрового развития и связи Михаил Пономарьков, президент УТПП Андрей Беседин и представители региональных организаций и компаний. В 12:30 в том же зале состоится мероприятие «Чистый воздух как фактор экологического благополучия в регионах».

В этом году организаторы анонсировали несколько новых и актуальных для индустрии тем, которые будут вынесены в отдельные треки. Например, конференции «Роботизация будущего» и «Аддитивные технологии в промышленности».

Наряду с новинками продолжат работу форматы, доказавшие свою эффективность за последние годы. Так, в рамках «Иннопрома» в девятый раз пройдет Российско-Китайское ЭКСПО. «Китай становится все более стратегически важным союзником для России. Мы ожидаем, что проведение выставки и более 11 двусторонних российско-китайских мероприятий, направленных на повышение кооперации, увеличит и количество, и, самое главное, качество торгово-экономических связей между бизнесом наших двух стран»,— подчеркнули организаторы.

9 и 10 июля пройдет Форум производителей компонентов — B2B-площадка, где МСБ может напрямую предложить свои решения крупным промышленным заказчикам. Как отмечают организаторы, это важнейшая для импортозамещения инициатива, поскольку именно такая площадка помогает находить российские аналоги взамен ушедшим западным игрокам. Другой востребованный формат — «Диалог с Торгпредом», в рамках которого можно напрямую пообщаться с торговыми представителями России из разных стран мира.

Несмотря на насыщенную деловую программу, в дирекции «Иннопрома» подчеркивают, что главным и самым востребованным форматом остается сама выставка. «Выставка — это про общение, про контакты, а через них и про новые возможности для наших участников. Мы обеспечиваем участников профильной аудиторией от бизнеса, это наша главная миссия и задача»,— заключили организаторы.

Полина Щуцкая