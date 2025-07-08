«Правительство РФ — орган, куда нужно стучаться»

Свердловская область вдвое увеличила мощность транспортно-логистической инфраструктуры за три года реализации проекта «Сухой порт», заявил на полях международной промышленной выставки «Иннопром-2025» министр экономики и территориального развития региона Руслан Садыков. По его словам, для развития проекта необходимо повысить пропускную способность железных дорог и инвестировать до 1 трлн руб. в создание меридионального транспортного коридора от Екатеринбурга до арктических портов Ямала. Участники сессии призвали областные власти сильнее «стучаться» в правительство РФ.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сенатор Александр Высокинский предложил направить в правительство РФ меморандум по итогам встречи

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Сенатор Александр Высокинский предложил направить в правительство РФ меморандум по итогам встречи

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Свердловские власти представили промежуточные итоги трехлетней реализации проекта «Сухой порт», направленного на преобразование области в «крупнейший транспортно-логистический центр (ТЛЦ) страны» до 2027 года. В начале выступления министр экономики Руслан Садыков напомнил, что правительство региона намерено увеличить мощность четырех ТЛЦ Екатеринбурга с 10 до 30 млн тонн обработанного груза в год. «В 2024 году показатель был 4 млн тонн, не переваливаем этот объем из-за ограниченных возможностей железной дороги в связи с трудностями, которые она испытывает»,— пояснил господин Садыков.

Министр отметил, что «Сухой порт» станет отправной точкой меридионального транспортного коридора «Екатеринбург — арктические порты Ямала» общей протяженностью в 2045-2183 км. По его словам, проект предусматривает строительство 832 км железнодорожных путей от поселка Полуночное (Свердловская область) до станции Обская и 170-200 км от поселка Бованенково до арктического порта в ЯНАО. Обновить планируется участок в 525 км от Обской до Бованенково и 102 км от Полуночного до Егоршино (Свердловская область). Руслан Садыков подчеркнул, что затраты составят до 1 трлн руб., прямой экономический эффект — до 1,5 трлн руб.

Начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Павел Бурцев признал, что участок Трансиба «перегружен», в связи с чем планируется прокладка путей от Тавды (Свердловская область) до Тобольска (Тюменская область).

«Это позволит запараллелить самый загруженный участок Транссиба на Урале и решить большинство вопросов с ним»,— заверил он.

Президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой сообщил участникам сессии, что правительство РФ ранее начало проработку плана по строительству Северо-Сибирской железной дороги (Севсиб), однако проект «Сухого порта» «не оказался на столе». «Это явная недоработка с нашей стороны, нам надо в этом направлении работать, чтобы хотя бы без денег проект был на столе у правительства»,— подчеркнул он.

По словам господина Косого, реализация проекта «Сухой порт» обойдется в «гораздо меньший объем средств» в связи с меньшей протяженностью новых путей. «Севсиб во многом затачивается только под вывоз угля, а проблемы с конкурентоспособностью кузбасских углей остаются на повестке. Через 30-35 лет без тотальных госдотаций угольная отрасль РФ эффективно работать не сможет, в отличие от нефтяной и газовой, в которых мы конкурентоспособны»,— добавил он.

Член Совета федерации Александр Высокинский (мэр Екатеринбурга в 2018-2020 годах) указал собравшимся на «особую» близость города к Челябинску, Перми и Тюмени. «Положение Екатеринбурга, как говорится, Бог велел этим делом пользоваться и развивать международные транспортные потоки»,— пояснил сенатор. Его поддержал директор департамента экономики мэрии Алексей Прядеин, по словам которого темп роста в сфере логистики в Екатеринбурге составил 20% в 2024 году. «Это одна из ведущих отраслей, она занимает третье место в экономике Екатеринбурга — от 8% оборота предприятий и организаций муниципалитета»,— пояснил чиновник.

Господин Прядеин добавил, что 117,5 из 360 млрд руб. инвестиций в основной капитал Екатеринбурга за 2024 год были вложены в транспортировку и хранение.

«В отрасли занято 46 211 человек, это 10% от всех занятых в крупных и средних организациях города»,— добавил он.

Глава департамента отметил, что власти намерены «увеличить поток средств в бюджеты» за счет создания промышленного производства на территории в 400-600 га вблизи ТЛЦ «Уральский». «По размеру это практически площадь Уралмаша, которая рассматривается под строительство заводов. Раньше там планировался гигантский квартал и жилая застройка, но произошел разворот в сознании девелоперов»,— сказал Алексей Прядеин.

Первый заместитель председателя заксобрания Свердловской области Аркадий Чернецкий (глава Екатеринбурга в 1992-2010 годах) напомнил, что в администрации рассматривали транспортно-логистический комплекс как «серьезное конкурентное преимущество города» с 2001 года. По его словам, в мэрии при решении проблем ориентировались на «собственные силы и возможности». «Необходима более активная работа области, правительство РФ — орган, куда нужно стучаться»,— подчеркнул господин Чарнецкий.

На призыв предшественника откликнулся Александр Высокинский, предложив направить в правительство РФ меморандум по итогам встречи. Сенатор отметил, что в документ войдут пункты о необходимости создания системы комплексного обсуждения логистических проектов в рамках всей страны, о приоритете увеличения налогооблагаемой базы регионов, о развитии инженерной инфраструктуры на территории больших ТЛЦ и городской электрички для их сотрудников.

Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач заверил собравшихся, что «Сухой порт» «не перестают обсуждать» в правительстве. «У проекта есть экономическое и государственное будущее, не сомневаюсь, предлагаю совместно продолжать работу по поиску различных инструментов его поддержки»,— заключил он.

Василий Алексеев