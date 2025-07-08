Силовики пришли в головной офис «Электросетей Армении» Карапетяна

Рано утром сотрудники силовых структур «ворвались» в головной офис ЗАО «Электрические сети Армении» российского бизнесмена Самвела Карапетяна. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе компании.

«Мы не знаем, из какого ведомства эти люди, — сказала представитель пресс-службы. — Нас не пускают в офис».

Местные СМИ пишут, что в настоящий момент правоохранители также проводят обыск в доме гендиректора компании Нарека Карапетяна, племянника Самвела Карапетяна.

На прошлой неделе парламент Армении принял закон, разрешающий национализировать компанию. В середине июня Самвел Карапетян был задержан. Ему инкриминируют публичные призывы к захвату власти, бизнесмен не признает вину. Суд арестовал господина Карапетяна на два месяца. В выходные в Ереване прошло шествие в поддержку арестованного бизнесмена.

Подробнее — в материале «Ъ» «Это не только про Карапетяна. Это про всех нас»