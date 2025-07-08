ГАТИ предупредила водителей о дорожных ограничениях в пяти районах Петербурга

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга проинформировала автомобилистов об очередных планируемых ограничениях и перекрытиях дорожного движения. С этой недели они начнут действовать в пяти районах города, сообщили в ГАТИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, в Петродворцовом районе на период с 7 по 18 июля для водителей полностью закрыто движение по улице Демьяна Бедного — от Привокзальной площади до Ропшинского шоссе в Петергрофе. Предлагаемый объезд: по Парковой улице, Санкт-Петербургскому и Ропшинскому шоссе, улице Аврова и Привокзальной площади.

В Колпинском районе с 8 по 24 июля также закрывается движение в городе Колпино — по Саперному переулку от Загородной до улицы Севастьянова.

В Пушкинском районе на срок с 8 июля по 12 сентября ограничено движение в городе Пушкин — по Петербургскому шоссе от Витебского проспекта до площади Египетские Ворота, включая площадь Египетские Ворота, перекрестки и боковые проезды.

В Василеостровском районе на один день 9 июля в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия движение перекроют по Флагманской улице в створе Морской набережной.

В Петроградском районе с 9 по 20 июля из-за строительства светофора ограничения вводятся при движении по Вяземскому переулку — от улицы Профессора Попова до Песочной набережной.

Прежде «Ъ-СПб» писал о дорожных ограничениях, которые начали действовать с 7 июля и продлятся до конца августа на Каменноостровском проспекте в Петербурге.

Андрей Цедрик