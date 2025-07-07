На Каменноостровском проспекте вводятся ограничения из-за дорожного ремонта

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга проинформировала автомобилистов о планируемых ограничениях дорожного движения на Каменноостровском проспекте. Они будут действовать на главной магистрали Петроградского района с 7 июля по 29 августа — там будут обновлять дорожное полотно, сообщили в ГАТИ.

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В частности, на весь период проведения работ на участке от набережной Большой Невки до Кронверкской набережной вводятся частичные ограничения движения, а также закрытия сквозных проездов.

Основные этапы закрытия движения в крайних полосах (то есть движение по проспекту будет возможно, но проезд через перекрестки с одной из сторон нет): 27-29 июля — перекресток набережной реки Карповки, 3-4 августа — перекресток с улицей Академика Павлова, 4-5 августа — перекресток с улицей Графтио, 5-6 августа — перекресток с улицей Чапыгина и набережной реки Карповки, 6-7 августа — перекресток с набережной реки Карповки, 7 августа — перекресток с улицей Профессора Попова.

При этом в ходе проведения работ запланированы и иные непродолжительные закрытия движения через перекрестки с Каменноостровским проспектом, предупредили в ГАТИ. Водителей просят обращать внимание на временные дорожные знаки и информационные щиты.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что до конца августа в Петербурге также ограничат движение транспорта по Приморскому шоссе — в этой локации будут вестись работы по переустройству инженерных сетей.

Андрей Цедрик