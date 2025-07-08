Жители Краснодарского края регулярно сталкиваются со сбоями в работе мобильного интернета. Как объяснили власти, ограничения на связь 4G и 5G вводятся автоматически при получении сигнала «Беспилотная опасность». Интернет «глушат» для обеспечения безопасности. О том, как меры влияют на бизнес, «Ъ-Кубань» рассказал председатель Краснодарского краевого отделения «Опоры России» Даниэль Башмаков.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниэль Башмаков

Фото: предоставлено автором Даниэль Башмаков

Фото: предоставлено автором

«Отключения мобильного интернета на предпринимателей влияют серьезно, особенно на тех, у кого бизнес "завязан" на быстрые платежи и онлайн-сервисах. А это вся розница: кафе, доставка, такси, салоны красоты, частные клиники. Если у предпринимателя терминал или касса работают через мобильный интернет, то при его отключении они просто "умирают". Многие клиенты не носят с собой наличку, кто-то не хочет переводить с карты на карту или не может — и продажи реально падают. Люди не будут бегать в банкомат или носить наличные, они просто уйдут. Для такси и курьеров проблема еще шире: приложение не работает, водитель не видит заказ, клиент не видит водителя, заказы срываются, водители простаивают.

Эту проблему заметили все. В малом бизнесе даже час простоя в пиковое время — это ощутимо. Например, маленькая кофейня в спальном районе может в обеденные часы потерять 5-10 тыс. руб. только на том, что люди не могут расплатиться картой и просто идут дальше. А если это доставка — человек отменяет заказ, потому что курьер не может принять оплату по QR или выбить чек. Есть еще и имидж — если вы не смогли выполнить или доставить заказ, или человек не смог у вас заплатить, он пойдет к вашему конкуренту туда, где работает хоть что-то.

Но самое "дорогое" для предпринимателей в сложившейся ситуации — ничего не делать и каждый раз закрываться, когда сеть "умирает". Поэтому подходить к решению вопроса нужно комплексно. Смена оператора не поможет. Когда сеть глушат централизованно — отключаются все операторы сразу. Так что менять одного на другого смысла нет.

Нужно обязательно настроить систему через вай-фай, и тот, кто это уже сделал, сейчас на коне. Но самое главное, на мой взгляд, это проинструктировать персонал. Потому что самые большие потери не из-за того, что связи нет, а из-за того, что никто не знает, что делать, когда она пропадает».